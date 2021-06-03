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Endonezya Salgın Nedeniyle Bir Kez Daha Hac Ziyaretini Yasakladı

03.06.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en kalabalık müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya, bu yıl da Corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlarının hac ziyaretine gitmesine müsade etmeyeceğini açıkladı

Endonezya Salgın Nedeniyle Bir Kez Daha Hac Ziyaretini Yasakladı

Dünyanın en kalabalık müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya, bu yıl da Corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlarının hac ziyaretine gitmesine müsade etmeyeceğini açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle Endonezya geçen yılda hac ziyaretlerini yasaklamıştı.

Suudi Arabistan bir süre önce yayımladığı hac ile ilgili kurallarda Çin’in Sinovac aşısını uygunluk listesine almamıştı. Endonezya’da şu ana kadar Türkiye gibi yoğun olarak Sinovac aşısı yapan bir ülke.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, bu yıl hac ziyareti için ülke dışından 45 bin ülke içerisinde de sadece 15 bin kişinin Kabe’yi ziyaretine izin vereceğini açıkladı.

Suudi Arabistan’a kabul edilen hacı adayları ayrıca ülkeye girişlerinden sonra 3 gün karantinada kalacaklar.

Bu yıl hac ziyaretleri 17-22 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

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