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Endonezya şiddetli depremle sarsıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Endonezya şiddetli depremle sarsıldı!

6.2 büyüklüğündeki deprem Endonezya'nın güneybatısında bulunan Sibolga kentinde meydana geldi.

Maddi zarar ve kayıplara ilişkin açıklama yapılmadı. Henüz herhangi bir Tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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deprem Endonezya

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