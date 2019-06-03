Endonezya şiddetli depremle sarsıldı!

6.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem Endonezya'n\u0131n g\u00fcneybat\u0131s\u0131nda bulunan Sibolga kentinde meydana geldi.\nMaddi zarar ve kay\u0131plara ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131. Hen\u00fcz herhangi bir Tsunami tehlikesinin bulunmad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Pusu kurup katliam yapt\u0131! Korkun\u00e7 detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131YSK'dan 23 Haziran karar\u0131Pompeo Kushner\u2019in bar\u0131\u015f plan\u0131 konusunda temkinli
Okuyucu Yorumları 0 yorum