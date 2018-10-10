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Endonezya Sufi Ulema Meclisi'nden AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 22:22 | Son Güncelleme

Endonezya Sufi Ulema Meclisi'nden AA'ya ziyaret

Endonezya'da "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm dünyada yaptığı faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğu yönündeki" fetvayı veren Endonezya Sufi Ulema Meclisi (DUTİ) heyeti, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Heyeti, Genel Müdürlük binasında AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ve AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk karşıladı.

Öztürk, heyete AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi. AA'nın 13 dilde yayın yaptığını dile getiren Öztürk, Endonezce servisin de yayın hayatına geçen yıl başlandığını ifade etti.

Heyetin "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm dünyada yaptığı faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğu yönündeki" fetvasını hatırlatan Öztürk, FETÖ'nün dini bir yapı gibi görünse de gerçekte böyle olmadığını vurguladı.

Söz konusu fetvanın önemine işaret eden Öztürk, Endonezya'da ilk defa dini bir yapının özellikle Müslümanları böyle bir yapıdan uzak tutmak adına bu şekilde bir fetva verdiğini anlattı. Öztürk, FETÖ örgütünün Türkiye'de yaptıklarını başka bir ülkede de yapabileceğinin altını çizdi.

Heyete refakat eden Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük de ülkelerin FETÖ'den kurtuluşuyla ilgili siyasal ve kültürel anlamda çalışmalar yürütmeye başladıklarını, bu kapsamda Endonezya'nın başlangıç noktası olduğunu anlattı.

Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'a da bu adımın yayılması konusunda bir emek verdiklerini söyleyen Küçük, "AA aracılığıyla hem ülkemizin içindeki düşmanlar, hem de ülkemizin dışındaki Türk milletinin düşmanları bu adımın ne kadar anlamlı olduğunu sizler aracılığıyla duyacaklar." diye konuştu.

DUTİ Başkanı Prof. Dr. Ahmed Rahman ise meclisin 2 yıl önce Ocak ayında kurulduğunu söyledi. Sadece tasavvuf alanında faaliyette bulunduklarını, bunun dışında herhangi bir konu üzerinde tartışmadıklarını vurgulayan Rahman, yılda bir kez de Endonezya ve Asya'dan üyelerin de katılımıyla bir araya geldiklerini anlattı.

Rahman, FETÖ'nün faaliyetlerini araştırmaya başladıklarında birçok hata tespit ettiklerini belirtti. Fetullah Gülen'in, takipçilerine seslendiğinde hep tasavvuftan bahsettiğini hatırlatan Rahman, "Bize göre, artık Fetullah Gülen'in fikirleri Kuran ve hadislere dayanmamaya başladı. Bu fetvayı yayınlamamızın ana sebebi buydu. Bu fetvayla amacımız, gençlerimizi onların zararlı fikirlerinden korumak ve onların gerçek ve temiz bilgileri Kuran ve hadislere bağlı kalarak öğrenmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün kendi ajandalarına göre bir tasavvuf anlayışını Endonezya'da insanlara aşılamaya çalıştığının altını çizen Rahman, örgütün üniversitelerin yerleşkelerinde faaliyetler yürüttüğünü, bu nedenle Endonezya hükümetinin de bu fetvayı kabul etmesini ümit ettiklerini kaydetti.

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aa Endonezya Fetva ziyaret

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