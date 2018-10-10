Endonezya Sufi Ulema Meclisi'nden AA'ya ziyaret

Endonezya'da "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm dünyada yaptığı faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğu yönündeki" fetvayı veren Endonezya Sufi Ulema Meclisi (DUTİ) heyeti, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Heyeti, Genel Müdürlük binasında AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ve AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk karşıladı.

Öztürk, heyete AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi. AA'nın 13 dilde yayın yaptığını dile getiren Öztürk, Endonezce servisin de yayın hayatına geçen yıl başlandığını ifade etti.

Heyetin "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm dünyada yaptığı faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğu yönündeki" fetvasını hatırlatan Öztürk, FETÖ'nün dini bir yapı gibi görünse de gerçekte böyle olmadığını vurguladı.

Söz konusu fetvanın önemine işaret eden Öztürk, Endonezya'da ilk defa dini bir yapının özellikle Müslümanları böyle bir yapıdan uzak tutmak adına bu şekilde bir fetva verdiğini anlattı. Öztürk, FETÖ örgütünün Türkiye'de yaptıklarını başka bir ülkede de yapabileceğinin altını çizdi.