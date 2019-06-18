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Endonezya Ulema Meclisinden Mursi için taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 20:42 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Anwar Abbas: - "Mısır hükümeti, Muhammed Mursi’ye iyi muamelede bulunmadı, yeterli bakım hizmeti sağlamadı"

CAKARTA (AA) - Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Genel Sekreteri Anwar Abbas, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Abbas, mesajında, Mursi’nin vefatına ilişkin ailesine ve Mısır halkına taziye dileklerini ileterek, eski cumhurbaşkanının ölümünden dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Mursi'nin, Mısır’da demokrasi mücadelesi veren ve demokratik yollarla seçilmiş bir kişi olduğunu vurgulayan Abbas, "Mısır hükümeti, Muhammed Mursi’ye iyi muamelede bulunmadı, yeterli bakım hizmeti sağlamadı." ifadelerini kullandı.

- Mahkeme salonunda vefat etmişti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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