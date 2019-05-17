Endonezya Ulusal Müzesi ülke tarihine ışık tutuyor

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya Ulusal Müzesi, ülkenin arkeoloji, coğrafi, etnoloji ve tarihi izlerini yansıtan 160 binden fazla eseri, ziyaretçilerine tek çatı altında görme fırsatı sunuyor.

Hollanda sömürgesi döneminde 1778 yılında, sanat, biyoloji, fizik, arkeoloji, edebiyat ve tarih gibi alanlarda inceleme yapmak amacıyla kurulan araştırma merkezi, inşa edilen yeni bina ile 1868 yılında müze olarak hizmete girdi.

Başkent Cakarta'da 26 bin 500 metrekare alan içerisinde iki binadan oluşan müze, ülkenin arkeoloji, coğrafi, etnoloji ve tarihi izlerini yansıtan 160 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin ulusal ve kültürel mirasını araştırma faaliyetlerinin de yürütüldüğü müze, 1979'da da ''Ulusal Müze'' ismini aldı.

Öte yandan haftanın belirli gün ve saatlerinde İngilizce, Fransızca, Korece ve Japonca rehberli tur hizmeti sunulan müzede, zaman zaman çeşitli temalarda modern sergiler de organize ediliyor.

Ulusal Müze Koruma ve Bakım Başkanı Ita Yulita, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Müzede, tarih öncesine ait çok sayıda taş ve ahşap aletlerin yanı sıra insan kemikleri bulunuyor. Açe'den Papua bölgesine kadar eski dönemlere ait tarihi kalıntıların yer aldığı müze, çeşitli zaman dilimlerinde bölgede hakim olan Hinduizm, Budizm ve İslam kültürüne ait koleksiyonları da barındırıyor.'' dedi.