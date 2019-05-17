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Endonezya Ulusal Müzesi ülke tarihine ışık tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

Müze, en kuzeydeki Açe'den en doğudaki uç bölgesi Papua'ya kadar geniş bir alanda bölge tarihini yansıtıyor - Ülkenin arkeoloji, coğrafi, etnoloji ve tarihi izlerini yansıtan müzede, 160 binden fazla eser bulunuyor - Hollanda sömürgesi döneminde kurulan 241 yıllık tarihe sahip müze, ziyaretçilerini Endonezya'nın tarih öncesinden günümüze kapsamlı ve uzun bir tarihi yolculuğa çıkarıyor

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya Ulusal Müzesi, ülkenin arkeoloji, coğrafi, etnoloji ve tarihi izlerini yansıtan 160 binden fazla eseri, ziyaretçilerine tek çatı altında görme fırsatı sunuyor.

Hollanda sömürgesi döneminde 1778 yılında, sanat, biyoloji, fizik, arkeoloji, edebiyat ve tarih gibi alanlarda inceleme yapmak amacıyla kurulan araştırma merkezi, inşa edilen yeni bina ile 1868 yılında müze olarak hizmete girdi.

Başkent Cakarta'da 26 bin 500 metrekare alan içerisinde iki binadan oluşan müze, ülkenin arkeoloji, coğrafi, etnoloji ve tarihi izlerini yansıtan 160 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin ulusal ve kültürel mirasını araştırma faaliyetlerinin de yürütüldüğü müze, 1979'da da ''Ulusal Müze'' ismini aldı.

Öte yandan haftanın belirli gün ve saatlerinde İngilizce, Fransızca, Korece ve Japonca rehberli tur hizmeti sunulan müzede, zaman zaman çeşitli temalarda modern sergiler de organize ediliyor.

Ulusal Müze Koruma ve Bakım Başkanı Ita Yulita, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Müzede, tarih öncesine ait çok sayıda taş ve ahşap aletlerin yanı sıra insan kemikleri bulunuyor. Açe'den Papua bölgesine kadar eski dönemlere ait tarihi kalıntıların yer aldığı müze, çeşitli zaman dilimlerinde bölgede hakim olan Hinduizm, Budizm ve İslam kültürüne ait koleksiyonları da barındırıyor.'' dedi.

Bazı koleksiyonların araştırmacılar tarafından temin edildiğini aktaran Yulita, ''Müzeyi ziyaret edenler uzun tarihi dönemde çeşitli din ve ülkelerin bu bölgeye etkisini, bölgenin gelişimini ve kültürel değişimini gözlemleyebilirler.'' ifadesini kullandı.

Yulita ayrıca müzenin bahçe sergisi kısmıyla birlikte iki bloktan oluşan alanda tekstil, seramik ve heykel gibi farklı koleksiyonlar sunduğunu kaydetti.

18. yüzyılda başlayan ve yaklaşık 2,5 asır süren Hollanda sömürgesi sonrası İkinci Dünya Savaşı'nda bölgeyi işgal eden Japonya, Endonezyalıların Hollanda'ya karşı bağımsızlık mücadelesini destekledi.

Japonya'nın 1945'te teslim olmasıyla Endonezya'da, bağımsızlık mücadelesinin önderlerinden Ahmed Sukarno başkanlığında hükümet kuruldu. Hükümeti tanımadığını ilan eden Hollanda, tarafların yaptığı mücadeleden zaferle çıkan Endonezya'yı 17 Ağustos 1945'te resmen tanıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cakarta Endonezya ulusal müze

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