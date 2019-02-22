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Endonezya Üniversitesi öğrencilerinden AA Cakarta ofisine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 14:23 | Son Güncelleme

Endonezya Üniversitesi öğrencilerinden AA Cakarta ofisine ziyaret

CAKARTA (AA) - Endonezya Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri Anadolu Ajansı (AA) Cakarta Ofisi'ni ziyaret etti.

AA Endonezce Haber Servisi Editörü Dandy Koswaraputra tarafından karşılanan Prof. Dr. Henny Saptatia Drajati Nugrahani ve öğrenciler, burada yapılan çalışmaların yanı sıra Anadolu Ajansı haberciliği ve global yapılanması hakkında bilgi aldı.

Endonezya ve Türkiye arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin giderek arttığını belirten Nugrahani, Anadolu Ajansının buradaki varlığının, iki ülke halkının birbirini daha iyi ve doğru tanımasında katkısı olduğunu dile getirdi.

Nugrahani ve öğrenciler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, AA çalışanlarına başarı dileğinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
AA cakarta ofis avrupa çalışmaları endonezya üniversitesi

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