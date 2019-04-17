HABER

Endonezya’da 192 milyon seçmen başkanlık seçimi için oy kullanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 10:29 | Son Güncelleme

Endonezya’da ilk defa yaklaşık 192 milyon seçmen bugün başkanlık, parlamento ve mahalli seçimler için aynı gün oy kullanacak.Bir milyon 900 bin kilometrekare alanı kapsayan 18 bin adadan oluşan yaklaşık 269 milyon nüfusa sahip Endonezya’da 245 bin aday 20 bin milli ve mahalli meclis için yarışıyor.

Endonezya’da ilk defa yaklaşık 192 milyon seçmen bugün başkanlık, parlamento ve mahalli seçimler için aynı gün oy kullanacak.
Bir milyon 900 bin kilometrekare alanı kapsayan 18 bin adadan oluşan yaklaşık 269 milyon nüfusa sahip Endonezya’da 245 bin aday 20 bin milli ve mahalli meclis için yarışıyor. Sonuçların birkaç saat içinde belli olması beklenen seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasının birkaç hafta alacağı kaydedildi.
Avustralya düşünce merkezi Lowy Enstitüsü, Endonezya’daki seçim için “Dünya tarihinde tek günde yapılan en karmaşık seçim” ifadesini kullandı.

Başkanlık için yarışanlar
Başkanlık seçim yarışması şimdiki başkan Joko Widodo ile emekli bir general olan Prabowo Subitanto arasında geçiyor. İki başkan adayı 2014’teki seçimlerde de yarışmıştı.
Prabowo’nın geleneksel siyasi elitlerle yakın bağlantısı olduğu kaydedildi. Prabowo’nun, Endonezya’yı 30 yıl yöneten önceki diktatör General Suharto’nun kızıyla evli olduğu belirtildi.

PARTNERKilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...
Bakan Akar: F-35 projesinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdikBakan Akar: F-35 projesinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik
AK Parti'de ikinci istifa!AK Parti'de ikinci istifa!

En Çok Okunan Haberler

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
AK Parti Karaman İl Başkanı istifa etti

AK Parti'de ikinci istifa! Sosyal medyadan duyuruldu

AK Parti İzmir İl Başkanı belli oldu

AK Parti İzmir il başkanı belli oldu

Tunç Soyer: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ratina taramasıyla girilen oda var

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.