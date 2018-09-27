Endonezya’da 2 kişiye uyuşturucudan idam cezası

CAKARTA (AA) Endonezya’da uyuşturucu kuryeliğinden yakalanan 2 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Riau eyaletinde Bengkalis mahkemesi, 10 kilogram metamfetamin ile yakalanan iki kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Polis, geçen yıl aralık ayında Riau’dan Lampung eyaletine götürmek üzere uyuşturucu taşıdıkları belirlenen iki zanlıyı Pekanbaru’da düzenlenen baskınla gözaltına almıştı.

Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede sert önlemlere başvuruyor. Üzerinde 5 gramdan fazla uyuşturucuyla yakalananlar idam cezasına çarptırılabiliyor.

