Endonezya’da 2 kişiye uyuşturucudan idam cezası

CAKARTA (AA) Endonezya’da uyuşturucu kuryeliğinden yakalanan 2 kişi idam cezasına çarptırıldı.
Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Riau eyaletinde Bengkalis mahkemesi, 10 kilogram metamfetamin ile yakalanan iki kişiyi idam cezasına çarptırdı.
Polis, geçen yıl aralık ayında Riau’dan Lampung eyaletine götürmek üzere uyuşturucu taşıdıkları belirlenen iki zanlıyı Pekanbaru’da düzenlenen baskınla gözaltına almıştı.
Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede sert önlemlere başvuruyor. Üzerinde 5 gramdan fazla uyuşturucuyla yakalananlar idam cezasına çarptırılabiliyor.
ABD Başkanı Trump: Türkiye, İdlib konusunda çok iyi bir iş yaptı
ABD'den Çin'e gövde gösterisi: Nükleer kapasiteli B-52 uçurdular
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!
Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar
İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum