Endonezya'da 2. Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Parlamenter Forumu

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Yeni uluslararası siyasi sistemin, hukuka, devletlerin eşitliğine, insan haklarına dayanan adil bir sistem olması gerektiğini dile getiriyoruz." ifadesini kullandı. Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo'nun davetine icabetle Bali'de bugün başlayan iki günlük 2. Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Parlamenter Forumu'na, TBMM Başkanvekili Şentop başkanlığında bir heyet katıldı. Forumda konuşma yapan Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ileterek, Erdoğan'ın bu foruma ve benzeri uluslararası iş birliği platformlarına verdiği önemin altını çizdi. Şentop, geçen 20. yüzyılın ilk yarısının bir taraftan sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı veren milletlerin mücadeleleriyle, diğer taraftan da yaklaşık 75 milyonu birinci ve ikinci dünya savaşlarında olmak üzere toplam 100 milyona yakın insanın öldüğü çatışma, kan, gözyaşı, insani dram ve vahşetlerle geçtiğini dile getirdi. 20. yüzyılda kurulan uluslararası sistemin çatışmaları, zulmü ve acıları durduracak adil bir dünya ortaya çıkartamadığına işaret eden Şentop, 21. yüzyılın başlarında insanlığın yeni bir uluslararası siyasi ve ekonomik sistem arayışı içinde olduğunu kaydetti.

Şentop, "Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan insanlık dramlarına, mesela bizim komşumuz Suriye'de ve bu coğrafyada Myanmar’da yaşanan ölümlere, göçlere, çözüm üretemeyen, zalimlerin karşısında durup mazlumların acısını dindirmeyi başaramayan bir uluslararası siyasi sistem sürdürülebilir değildir." dedi. Yine son birkaç aydır uluslararası ticaret ve ekonomi krizine dönüşen, çoğunluğu kalkınmakta olan ülke ekonomilerini etkileyen, gümrük vergileri, ithalat kotaları ve "kur savaşları" üzerinden yürütülmeye çalışılan uluslararası ekonomik düzenin sürdürülebilir olmadığını belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün devletler, bütün halklar, bütün insanlık, adaletli, sürdürülebilir, insanların ve devletlerin onurunu ve eşitliğini esas alan, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü benimsemiş bir uluslararası siyasi sistem ve ekonomik sistem arzusu içindedir. Biz, Türkiye olarak Başkanımız Recep Erdoğan'ın öncülüğüyle bu kriz dönemlerini aşmada ve sorunların çözümünde, geleceği düzenlemede esas alınacak iki temel tez ortaya koyuyoruz. Birinci olarak yeni uluslararası siyasi sistemin, hukuka, devletlerin eşitliğine, insan haklarına dayanan adil bir sistem olması gerektiğini dile getiriyoruz. Bunun için 5 devleti dünyadaki diğer devletlerden farklı, imtiyazlı ve üstün gören mevcut BM sistemine karşı çıkıyor ve 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyoruz."

Eşitliğin, adaletin, hukukun, insan haklarının, devletlerin ve insanlık onurunun esas alındığı yeni bir dünya idealine hep birlikte sahip çıkma çağrısı yapan Şentop, el ele verip yaşanabilir bir dünya inşa etme temennisini dile getirdi. Gerçekten istendiği takdirde bunu başarabileceklerinin altını çizen Şentop, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma konusunda birçok teknik ve ayrıntılı tartışmanın ötesinde hukuka ve adalete dayanmayan bir zihniyet meselesinin varlığına işaret edilmesinin önemine dikkati çekti. Şentop, "Burada mevcut ülkelerin, yani hepimizin iklim ve atmosfere, çevreye vermiş olduğu zararın kat kat fazlasını tek başına veren ülkeler mevcuttur. Zihniyet tartışmaları bu bakımdan önemli ve yerindedir." ifadelerini kullandı. Endonezya'da ikincisi düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Parlamenterler Forumu'nun, özellikle kalkınmakta olan ülkeleri etkileyen gelecek tasavvurları bakımından önemli zemin olduğunu aktaran Şentop, ilerleyen yıllarda forumun çok daha önemli ve etkileyici bir platforma dönüşeceği değerlendirmesinde bulundu.