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Endonezya'da 20 bin kişi selden etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:14 | Son Güncelleme

Endonezya'da 20 bin kişi selden etkilendi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan selden 20 bin kişi olumsuz etkilendi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Samarinda kentinde etkili olan aşırı yağışlar üç bölgede su baskınlarına neden oldu.

Bölge genelinde 20 bin kişinin selden etkilendiğini ifade eden yetkililer, selzedelerin acil olarak içme suyu, gıda, battaniye ve ilaç gibi temel insani malzemeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Papua eyaletinde mart ayında meydana gelen selde 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kalimantan Endonezya Samarinda sel

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