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Endonezya'da 34 mahkum firar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 19:23 | Son Güncelleme

Endonezya'da 34 mahkum firar etti

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Riau eyaletinde 34 mahkumun firar ettiği belirtildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, eyaletin Siak bölgesinde 648 tutuklunun bulunduğu Siak Sri Indrapura Cezaevi'nde çıkan kargaşadan faydalanan 34 mahkum kaçtı.

Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen bazı mahkumların güvenlik güçlerine direnmesiyle kargaşanın tetiklendiğini açıklayan yetkililer, kargaşada mahkumların gardiyanların bulunduğu bölümü ateşe verdiğini belirtti.

Çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Siak Bölgesi Emniyet Şefi Ahmet David de 119 tutuklunun hapishaneden tahliye edildiğini ve diğer mahkumların da başka cezaevlerine nakledileceğini söyledi.

David, firari 34 mahkumu arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Açe eyaletinde, kasım ayında da çıkan kargaşada 113 mahkum firar etmişti.

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Endonezya firar Riau eyaleti siak sri ındrapura

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