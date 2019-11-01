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Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 07:10 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 93 kilometre güneydoğu açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya kuzey sulawesi eyaleti melonguane

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