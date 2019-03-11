HABER

Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:58 | Son Güncelleme

Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Sumatra Adası'nın kuzeyinde yer alan Açe eyaletinde, 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Singkil bölgesinin 47 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 19 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmezken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyorKaracabey’e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor
Bakan Ersoy, Levent Vadisi’ndeBakan Ersoy, Levent Vadisi’nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Açe deprem Endonezya

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Okul bahçesinde kahreden ölüm! Top oynuyordu ve...

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.