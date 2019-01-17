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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 06:36 | Son Güncelleme

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Sabang kentinin 202 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 165 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Açe Eyaleti deprem Endonezya sabang

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