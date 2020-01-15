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  4. Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Kupang bölgesinin 64 kilometre güneydoğu açıklarındaki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Doğu Nusa Tenggara Endonezya Kupang

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