Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sumba Adası'nın Batı Sumba bölgesinin 87 kilometre güneybatı açıklarında olan 6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Deprem sonrası tsunami alarmı verilmezken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Batı Sumba bölgesinde, dün de 6,2 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
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