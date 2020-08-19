Endonezya'da 6 Dakika Arayla 6,8 ve 6,9 Büyüklüğünde İki Deprem

Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre Endonezya’nın Sumatra Adası sabah karşı iki büyük depremle sarsıldı. Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Yerel saatle sabaha karşı meydana gelen depremler 6,8 ve 6,9 şiddetinde yaşandı. İki deprem 6 dakika arayla oldu.

Hint Okyanusu Tsunami Uyarı Merkezi, Hint Okyanusu’na kıyısı bulunan ülkelere yönelik olarak herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Ard arda yaşanan depremlerde ciddi bir hasar ya da can kaybı olmadığı tahmin ediliyor.

2018 yılında böçlgedeki Sulawesi Adası’nda yaşanan deprem 4 bin 300’den fazla kişinin ölmesine ve kaybolmasına neden olmuştu.

2004 yılındaki 9,1 büyüklüğündeki tarihin en büyük sarsıntılarından birini yaşayan Sumatra Adası ve çevresinde 220 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 170 binden fazlası Endonezya’da yaşayan kişilerdi.

Uzmanlar sık sık büyük sarsıntılara sahne olan bölge için “Ateş çemberi” benzetmesini yapıyorlar.

