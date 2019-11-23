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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Batı Papua eyaletine bağlı Tambrauw bölgesinin 280 kilometre kuzeydoğu açıklarındaki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Papua eyaleti deprem Endonezya Tambrauw

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