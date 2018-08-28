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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kupang kentinin 99 kilometre güneydoğusu olan depremin yerin 8,6 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi verilmedi.

Ülkenin doğusundaki Lombok Adası'nda bu ay içerisinde meydana gelen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremin ardından, geçen hafta 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

Lombok Adası'nda 20 günde binden fazla artçı deprem kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kupang

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