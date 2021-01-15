HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu

15.01.2021 10:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya’nın Sulawesi adasında meydana gelen 6.

2 büyüklüğündeki depremde en az 35 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede tsunami yaratabilecek büyüklükte artçı sarsıntılar meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.Endonezya Cuma sabahı şiddetli bir deprem ve artçı sarsıntılarıyla sallanıyor. Ülkenin Sulawesi adasında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde en az 35 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Cuma sabahı yerel saatle 1.30 sularında meydana gelen ilk depremin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Binlerce kişinin deprem nedeniyle panikleyerek sokaklara çıktığı ve yüksek bölgelere kaçtığı bildiriliyor.

Bati Sulawesi yerel hükümeti Sözcüsü Safaruddin Sanusi Majene ve komşu kent Mamuju'da arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybının artabileceğini söyledi. Ülkedeki afet ajansı Majene ve Mamuju'da 637 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tsunami uyarısı

Deprem tsunamiye neden olmadı ancak Endonezya Meteoroloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) Başkanı Dwikorita Karnawati artçı sarsıntıların devam edeceğini ve güçlü bir artçı depremin tsunamiye neden olabileceği uyarısında bulundu.

Cuma sabahı meydana gelen deprem öncesi Perşembe öğleden sonra 5.9 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştu. Cuma sabahı yaşanan depremin ardından en az 26 artçı sarsıntı meydana geldiği bildiriliyor. Depremde hastane, ev, otel ve bazı devlet binalarının zarar gördüğü belirtiliyor.

Endonezya Pasifik "Ateş Çemberi” olarak adlandırılan tektonik aktivitenin yüksek olduğu bir bölgede yer alıyor.

2018 yılında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunamide binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Reuters, AFP /SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Ülke 6.2'yle sallandı! 4 ölü, çok sayıda yaralıÜlke 6.2'yle sallandı! 4 ölü, çok sayıda yaralı
Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

Acı haber: Kurmay Yarbay Cömert şehit oldu

Acı haber: Kurmay Yarbay Cömert şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Endonezya’da şiddetli deprem! Can kaybı artıyor

Endonezya’da şiddetli deprem! Can kaybı artıyor

Kuzey Kore askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerini sergiledi

Kuzey Kore'den gövde gösterisi!

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Ülke 6.2'yle sallandı! 4 ölü, çok sayıda yaralı

Tenten'in yaratıcısı Hergé'nin orijinal resmi 3,2 milyon Euro'ya satıldı

Hergé'nin orijinal resmi 3,2 milyon Euro'ya satıldı

Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi

1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi

Satılığa çıkarılan evi kontrole gelen çift, bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı

Eve geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.