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Endonezya’da 6.2 şiddetinde deprem: 10 ölü, 637 yaralı

15.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 637 kişi yaralandı.Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde 6.2 şiddetindeki deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 637 kişi yaralandı.
Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde 6.2 şiddetindeki deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem nedeniyle bölge sakini büyük panik yaşadı, bazı binalarda çökme meydana geldi. Batı Sulawesi Eyaleti Hükümet Sözcüsü Safaruddin Sanusi yaptığı açıklamada, Majene’de ve komşu Mamuju’da toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Safaruddin, yetkililerin telekomünikasyon ağlarını yeniden kurması ve çok sayıda hasarlı köprüyü tamir etmenin yanı sıra çadır, temel gıda ve tıbbi malzeme sağlanmasını gerektiğini ifade etti.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, Majene’de 637 kişinin yaralandığı belirtildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, BMKG Başkanı Dwikorita Karnawati gerçekleştirdiği basın toplantısında güçlü artçı sarsıntıların olabileceği ve başka bir güçlü depremin bir tsunamiyi tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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