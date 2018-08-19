Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Adanın doğusunda daha yoğun hissedilen deprem, bazı yerlerde heyelanlara neden oldu.

Bölgede tsunami uyarısı yapılmadı.

İki hafta önce Lombok adasında 7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 460'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

