HABER

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Adanın doğusunda daha yoğun hissedilen deprem, bazı yerlerde heyelanlara neden oldu.

Bölgede tsunami uyarısı yapılmadı.

İki hafta önce Lombok adasında 7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 460'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERÜnlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...Ünlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...
Jandarmadan kaçak sigara operasyonuJandarmadan kaçak sigara operasyonu
Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Lombok Adası

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı

Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı

Gece yarısı sürücülere Süleyman Soylu sürprizi!

Gece yarısı sürücülere Süleyman Soylu sürprizi!

AK Parti kongresi sonrası kötü haber!

AK Parti kongresi sonrası kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.