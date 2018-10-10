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Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 23:22 | Son Güncelleme

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Doğu Java eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan Situbondo kenti açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı'ndan (BMKG) yapılan açıklamada, merkez üssü Situbondo'nun 61 kilometre kuzeydoğusu olan 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

BMKG halkı muhtemel artçı sarsıntılara karşı uyardı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise Doğu Java'da Sumberanyar kentinin 40 kilometre kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 45'e yükselmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya

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