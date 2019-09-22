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Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 00:09 | Son Güncelleme

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Saumlaki bölgesinin 165 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Maluku saumlaki

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