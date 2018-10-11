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Endonezya'da 6,4 büyüklüğündeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 05:54 | Son Güncelleme

Depremde 3 kişi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Doğu Java eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan Situbondo kenti açıklarında meydana gelen depremde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansının (BNPB) açıklamasında, Situbondo açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin etkisinin en çok hissedildiği eyaletin Gayam bölgesinde 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, can kaybının yaşandığı Gayam bölgesinde birkaç evin zarar gördüğü, depremin hissedildiği Bali Adası'nın Jembrana bölgesinde de bazı evlerin hasara uğradığı ifade edildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansından (BMKG), merkez üssü Situbondo'nun 61 kilometre kuzeydoğusu olan 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği duyurulmuştu.

BMKG ayrıca halkı muhtemel artçı sarsıntılara karşı uyarmış ancak deprem sonrası tsunami uyarısı yapmamıştı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 65'e yükselmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Doğu Cava Endonezya

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