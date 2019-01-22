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Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 08:51 | Son Güncelleme

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bugün 6'dan büyük ikinci deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sumba Adası’nın Batı Sumba bölgesinin 120 kilometre güneybatısı olan, 6,7 büyüklüğünde depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami alarmı verilmezken, depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

BMKG, Batı Sumba bölgesinde yerel saatle sabah 07:00’de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya sumba

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