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Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Lombok Adası yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Belanting'in 4 kilometre güneyi olan depremin yerin 20,3 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Bu sabah da Lombok Adası'nın doğusunda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İki hafta önce adada meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 460'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya

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