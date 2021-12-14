HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem

14.12.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Şu ana kadar deprem kaynaklı herhangi bir can kaybı yada yaralanan kişi bildirilmedi

Endonezya’da 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Şu ana kadar deprem kaynaklı herhangi bir can kaybı yada yaralanan kişi bildirilmedi.

Yetkililer, depremin yerin 12km altında gerçekleştiğini ve Flores Denizi’nde Larankuta şehrinin 112 km kuzeybatısında meydana geldiğini açıkladı.

1992 yılında benzer bir deprem sonrası ağır hasar gören Maumere kasabasında halkın panik içerisinde sokaklara çıktığı belirtiliyor.

Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıklarken deprem sonrası büyüklüğü 5,6’ya ulaşan artçı sarsıntılar olduğunu duyurdu.

Yayımlanan tsunami uyarısının ardından bölgede yaşayan halkın deniz kenarı ve kıyı bölgelerden uzak durmaları istendi. Bölgede son olarak Semeru volkanının faaliyete geçmesi sonucu 10 gün önce 4 Aralık tarihinde en az 48 kişi hayatını kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndüKorku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Rusya'da korkunç olay! 3 yaşındaki kızın boynuna ip dolandıRusya'da korkunç olay! 3 yaşındaki kızın boynuna ip dolandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Yangın faciası: 4 çocuk yanarak öldü

Yangın faciası: 4 çocuk yanarak öldü

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.