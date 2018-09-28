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Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletinin Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem donggala Endonezya Sulawesi

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