HABER

Endonezya'da 9 uyuşturucu satıcısına idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 18:29 | Son Güncelleme

Endonezya'da 9 uyuşturucu satıcısına idam cezası

CAKARTA (AA) - Endonezya'da 9 uyuşturucu satıcısı idam cezasına çarptırıldı.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Güney Sumatra eyaletinin başkenti Palembang'da düzenlenen operasyonda 9 kişi, yaklaşık 80 kilogram sentetik uyuşturucu madde ile yakalandı.

Palembang Bölge Adliye Mahkemesi, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi hakkında idam cezası verdi.

Hükümetin uyuşturucuya karşı yürüttüğü mücadeleye dikkati çeken mahkeme, zanlıların gençleri zehirlediğini ve buna müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Sanıkların avukatı da temyize gideceklerini belirterek müvekkillerinin uyuşturucu kartellerinin kurbanı olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Güney Sumatra Narkotik Birimi Müdür Yardımcısı Amazona Pelamonia, bu yargılamanın diğer uyuşturucu satıcılarına uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede sert önlemlere başvuruyor. Üzerinde 5 gramdan fazla uyuşturucuyla yakalananlar idam cezasına çarptırılabiliyor.

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Rize'de taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 8 katlı bina boşaltıldıRize'de taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 8 katlı bina boşaltıldı
Çatılarda biriken kar, ekmek kapıları olduÇatılarda biriken kar, ekmek kapıları oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya idam Sumatra uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'den kahreden haber! Askerden izne gelmişti...

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.