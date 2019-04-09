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Endonezya'da Açe Valisi'ne yolsuzluktan 7 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Endonezya'da Açe Valisi'ne yolsuzluktan 7 yıl hapis cezası

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Açe eyaleti Valisi Irwandi Yusuf, yolsuzluk suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kompas gazetesinin haberine göre, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl temmuz ayından bu yana tutuklu yargılanan ve görevi askıya alınan Açe eyaleti Valisi Irwandi Yusuf, başkent Cakarta’da Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Açe’deki Bener Meriah bölgesindeki altyapı projelerinin yanı sıra iki dönem yürüttüğü valilik görevinde iş adamlarından rüşvet aldığı gerekçesiyle Yusuf’a 7 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Serbest kaldıktan sonra 3 yıl boyunca siyasi haklarından mahrum edilen ve 300 milyon rupiah (yaklaşık 21 bin dolar) para cezasına çarptırılan Yusuf’un, para cezasını ödememesi halinde de 3 ay daha hapiste kalacağı ifade edildi.

Bu arada Yusuf’un avukatları, mahkemenin kararını temyize götüreceklerini belirtti.

Endonezya’nın özerk bölgesi olan Açe'de, 2017 yılında valilik seçimini kazanan 58 yaşındaki Irwandi Yusuf, 2007-2012 arasında da Açe valiliği görevini yürütmüştü.

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