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Endonezya’da altın madeni çöktü: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan toprak altında kaldı.Endonezya Afet Ajansı, Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde dün akşam meydana gelen toprak kaymasının tetiklemesiyle yasa dışı bir altın madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi.

Endonezya’da altın madeni çöktü: 3 ölü

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan toprak altında kaldı.
Endonezya Afet Ajansı, Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde dün akşam meydana gelen toprak kaymasının tetiklemesiyle yasa dışı bir altın madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi. Dün gece arama kurtarma çalışmalarını sarp arazi ve dengesiz toprak koşulları nedeniyle engellendiğini belirten ajans, bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda 14 kişinin göçük altından sağ kurtarıldığını, 3 kişinin cesedine ulaşıldığını, göçük altında kalan çok sayıda insanı arama çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Dayanıksız toprak koşulları
Endonezya Afet Ajansı Sutopo Purwo Nugroho, "Bölgedeki dayanıksız toprak koşulları nedeniyle onlarca kiriş ve destek levhaları kırılınca altın madeninde çalışan birkaç düzine insan çöken toprak altında kaldı" dedi.
Yerel Afet Ajansı yetkilisi Abdul Muin Paputungan, göçük altında kalanlar için hala umutlarının olduğunu söyleyerek, "Onlara seslendiğimizde cevap verenler var, yardım isteyenler var. Ağır makineleri kullanamayız, çünkü yer çok dik, kurbanları tehlikeye atabilir. Çok fazla zorluk var ve düşen taşlar çok tehlikeli bir konumda. Biz daha dikkatli olmaya çalışıyoruz" dedi.

9 kişi taburcu edildi
Yerel hastane şefi Wahdiana Mantang, kazadan sonra hastaneye getirilen 9 kişinin tedavi edilip taburcu edildiğini bazı yaralıların da tedavi gördüğünü söyledi. Mantang "Bazı hastaların vücudunda yırtılmalar oluşmuş, bazılarının ise kemiklerinde kırıklar var" dedi.
Bolaang Mongondow bölgesinde Aralık ayında meydana gelen maden göçüğünde ise 5 kişi, Sumatra’nın Jambi vilayetindeki 2016 yılında yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda 11 kişi, 2015 yılında ise Jawa Adası’ndaki bir madende meydana gelen çökme sırasında ise 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya’da altın madeni çöktü: 3 ölü

Endonezya’da altın madeni çöktü: 3 ölü

Endonezya’da altın madeni çöktü: 3 ölü

Endonezya’da altın madeni çöktü: 3 ölü

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