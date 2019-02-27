Endonezya’da altın madeni çöktü: 3 ölü

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan toprak altında kaldı.

Endonezya Afet Ajansı, Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde dün akşam meydana gelen toprak kaymasının tetiklemesiyle yasa dışı bir altın madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi. Dün gece arama kurtarma çalışmalarını sarp arazi ve dengesiz toprak koşulları nedeniyle engellendiğini belirten ajans, bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda 14 kişinin göçük altından sağ kurtarıldığını, 3 kişinin cesedine ulaşıldığını, göçük altında kalan çok sayıda insanı arama çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Dayanıksız toprak koşulları

Endonezya Afet Ajansı Sutopo Purwo Nugroho, "Bölgedeki dayanıksız toprak koşulları nedeniyle onlarca kiriş ve destek levhaları kırılınca altın madeninde çalışan birkaç düzine insan çöken toprak altında kaldı" dedi.

Yerel Afet Ajansı yetkilisi Abdul Muin Paputungan, göçük altında kalanlar için hala umutlarının olduğunu söyleyerek, "Onlara seslendiğimizde cevap verenler var, yardım isteyenler var. Ağır makineleri kullanamayız, çünkü yer çok dik, kurbanları tehlikeye atabilir. Çok fazla zorluk var ve düşen taşlar çok tehlikeli bir konumda. Biz daha dikkatli olmaya çalışıyoruz" dedi.