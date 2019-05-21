HABER

Endonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 20:52 | Son Güncelleme

Endonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edildi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da geçen ay yapılan başkanlık seçimlerini rakibi Joko Widodo'ya kaybeden Prabowo Subianto, bugün açıklanan resmi sonuçlara itiraz etti.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto, iki adayın yarıştığı başkanlık seçimine ilişkin Seçim Komisyonu’nun (KPU) seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

İtiraz başvurusunun Anayasa Mahkemesi'nin ele alacağı seçim sonuçlarında hile olduğunu savunan Subianto, bazı bölgelerde seçmen kayıt listelerinde çift isimler olduğunu ve oyların geçersiz sayıldığını belirtmişti.

KPU'nun resmi seçim sonuçlarının açıklamasının ardından bugün, sonuçlara itiraz eden Subianto destekçisi kalabalık bir grup, başkent Cakarta'daki Seçim Denetleme Kurumu önünde gösteri düzenledi. Yarın da geniş katılımlı bir gösteri yapılması beklenirken Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Emniyet yetkilileri de kaos ortamı arayan teröristler tarafından gösterilerde terör saldırısı olabileceği konusunda halkı uyarırken, özellikle seçim kurumları ve başkent Cakarta genelinde binlerce güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.

Öte yandan, seçimin kazananı Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo, Endonezya halkına teşekkür ederek, ikinci dönemlerinde seçim vaatlerini yerine getirmek için sıkı çalışacaklarının sözünü verdi.

Ülkede 17 Nisan'da aynı günde yapılan başkanlık ve milletvekili seçiminin resmi sonuçlarını bugün açıklayan KPU, Subianto’nun yüzde 44,50’lik oy oranına karşı, oyların yüzde 55,50’sini alan Widodo’nun yeniden başkan seçildiğini ilan etti.

Endonezya’da 2014 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde de oyların yüzde 53,15’ini alan Widodo’ya karşı seçimi kaybeden Subianto’nun, seçim sonuçlarına ilişkin itirazı reddedilmişti.

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'daDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkanlık seçimi Endonezya itiraz Prabowo Subianto

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Sakarya'daki çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Tunceli'de öldürdüğü kadının cenazesine de katılan zanlı tutuklandı

Kan donduran olay! Cinayeti işledikten sonra yaptığı pes dedirtti

Adli Tıp Kurumu 2'nci raporu: Şule Çet'in intihar ettiğini gösteren kanıt yok

Şule Çet cinayetinde Adli Tıp Kurumu'ndan ikinci rapor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Önce aracını ateşe verdi, sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Adalet Bakanı: 11 bin 78 personel istihdam edilecek

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.