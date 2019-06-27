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Endonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Joko Widodo’ya karşı seçimi kaybeden Prabowo Subianto’nun itirazı reddedildi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da nisan ayındaki başkanlık seçimlerini kazanamayan Prabowo Subianto’nun hile olduğu gerekçesiyle sonuçlara yaptığı itiraz reddedildi.

Endonezya Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto’nun başkanlık seçimlerinde hile olduğu gerekçesiyle yaptığı itiraza ilişkin süren davanın son duruşmasında, seçimlerde hile olmadığına karar verdi.

Devlet Başkanı Joko Widodo’nun adil bir şekilde seçimi kazandığını açıklayan mahkeme, Subianto’nun sunduğu delillerde hile olduğuna ilişkin bir bulguya rastlanmadığını ve iddiaların temelsiz olduğu bildirdi.

Seçmen kayıt listelerinde çift isimler olduğu ve lehine oyların geçersiz sayıldığını iddia eden Subianto’nun sonuçlara itirazı sonrası 14 Haziran’da başlayan dava süreci, bugünkü son duruşmayla Widodo lehine karara bağlandı.

Basına açıklama yapan Subianto, mahkemenin verdiği kararı kabul ettiğini belirtti.

Endoenezya Seçim Komisyonunun (KPU) 21 Mayıs’ta resmi sonuçları açıklamasının ardından Subianto destekçilerinin başkent Cakarta’da düzenlediği gösterilerde 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçiminin resmi sonuçlarında, Subianto'nun oy oranının yüzde 44,50 olduğu, oyların yüzde 55,50'sini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiği ilan edilmişti.

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Başkanlık seçimi dava süreci Endonezya itiraz Joko Widodo Prabowo Subianto

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