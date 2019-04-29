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Endonezya'da başkent taşınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, kabine toplantısında, başkenti taşımayı kararlaştırdı

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, Cava adasında bulunan başkenti Cakarta'dan başka bir yere taşıma kararı aldığı bildirildi.

Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro, Widodo'nun kabine toplantısında başkenti, aşırı kalabalık, kirlilik ve sellerle mücadele eden Cakarta'dan taşımayı kararlaştırdığını söyledi.

Brodjonegoro, Widodo'nun Endonezya nüfusunun yüzde 57'sinin Cava Adası'nda yaşadığına ve ekonomik faaliyetlerin adada yoğunlaştığına, Cava'nın kapasitesinin sınırlı olduğuna vurgu yaptığını bildirdi.

Planlama Bakanı, bir sonraki kabine toplantısında başkenti taşıma planını teknik açıdan değerlendireceklerini dile getirdi.

Yeni başkentin nüfusunun 900 bin ila 1,5 milyon olacağı, taşınma sürecinin 10 yıl sürebileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
başkenti taşıma Endonezya

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