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Endonezya'da başörtülü sporcunun elenmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:16 | Son Güncelleme

Endonezya'da düzenlenen 3. Asya Paralimpik Oyunları'nda görme engelli bir sporcunun başörtüsü nedeniyle elenmesi tepkiye yol açtı

Endonezya'da düzenlenen 3. Asya Paralimpik Oyunları'nda görme engelli bir sporcunun başörtüsü nedeniyle elenmesi büyük tepki çekti.

Başkent Cakarta'da, engellilerin katıldığı Asya 2018 Paralimpik Oyunları'nda Judo dalında mücadele eden Endonezyalı sporcu 21 yaşındaki görme engelli Miftahul Jannah, müsabakaya başörtüsüyle çıktığı için organizasyondan men edildi.

Jannah, basına verdiği demeçte, kendisine haksızlık yapıldığını ifade ederek, "Organizasyon başlamadan önce belirtilen kurallarda başörtüsü ile ilgili bir açıklama yer almazken, jüri dün toplanarak başörtüsüne yasak getiren kuralı uygulamaya koydu. Böyle bir kuralın bize haftalar öncesinden bildirilmesi gerekiyordu." dedi.

Bu tür organizasyonlarda başörtülü kadınların da yarışabilmesini ümit ettiğini söyleyen Jannah, "Ne olursa olsun başörtümü çıkarmayı kabul edemezdim." ifadesini kullandı.

Yaşanan olay, dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da halkın büyük tepkisini çekti.

Endonezyalılar sosyal medyada, Jannah'ın diskalifiye edilmesini protesto etti.

43 ülkeden 2831 sporcunun katıldığı olimpiyat, bir hafta boyunca 18 spor kategorisinde 531 dalda müsabakalarla devam edecek.

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