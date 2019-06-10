Endonezya'da bayram tatilindeki trafik kazalarında 120 kişi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 120 kişi hayatını kaybetti.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde bayram trafiği yoğunluğunun başladığı 29 Mayıs'tan tatilin bittiği 9 Haziran'a kadar 509 kazanın meydana geldiğini açıkladı.

Kazalarda 120 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 95’i ağır olmak üzere 710 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ülkede, geçen yıl bayram tatilindeki bin 559 trafik kazasında 346 kişi yaşamını yitirmişti.

