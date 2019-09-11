Endonezya'da Bir Aydır Süren Yangınlar İçin Yağmur Duası

Endonezya’nın Sumatra ve Borneo adalarında bir aydan uzun süredir devam eden orman yangınları nedeniyle binlerce kişi yağmur duasına çıktı.

Endonezya hükümeti 1 aydan uzun süredir devam eden ve söndürülemeyen yangınlar nedeniyle 9 binden fazla asker, polis ve personeli yangınla mücadele için görevlendirmiş durumda.

Bölgede genellikle tarım alanları açmak için yangınlar çıkarılıyor ancak Endonezya hükümeti bu defa çıkan yangınların uydular tarafından da gözlemlendiğini ve aşırı kurak geçen mevsim nedeniyle yangınların çıktığını söylüyor.

Uzun süredir devam eden yangın nedeniyle birçok yerleşim yeri de dumanlar altında kalmış vaziyette.

Sumatra bölgesinin Riau adlı bölgesel başkentinde toplanan binlerce müslüman valilik binası önünde yağmur duasında bulundu.

Yağmur duası sırasında da dumandan etkilenmemek için çoğu kişinin maskeler taktığı görüldü.

Vali Yardımcısı Edy Nasution de yaptığı açıklamada “Mümkün olan her yolu deniyoruz şimdi de Allah’a yağmur için dua ediyoruz” diye konuştu.