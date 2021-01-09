HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya'da bir yolcu uçağı ile iletişim kesildi

Endonezya'da bir yolcu uçağı ile iletişim kesildi

09.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Endonezya'da bir yolcu uçağı ile iletişim kesildi

Endonezya sivil havacılık yetkilileri, bir yolcu uçağı ile iletişimlerinin kesildiğini açıkladı. Flightradar24 ve benzeri uçuş takip sitelerinde uçakla sinyal kesilmeden önceki son bir dakika içinde 10 bin fit (yaklaşık 3 bin metre) irtifa kaybettiği görülüyor.

Endonezya sivil havacılık yetkilileri, bir yolcu uçağı ile iletişimlerinin kesildiğini açıkladı.

SJ 182 uçuş numaralı uçak TSİ 07.40'ta radardan kayboldu.

Başkent Jakarta'dan kalkan Boeing 737-500 tipi uçak, Endonezya şirketi Sriwijaya Air'a ait.

Flightradar24 ve benzeri uçuş takip sitelerinde uçakla sinyal kesilmeden önceki son bir dakika içinde 10 bin fit (yaklaşık 3 bin metre) irtifa kaybettiği görülüyor.

Uçağın modeli Boeing 737 olsa da bu, şirketin sorunlu 737 Max modelinden farklı bir model. Flightradar24'a göre söz konusu uçak ilk uçuşunu 1994'te gerçekleştirmişti.

İlk ticari uçuşunu 2017'de yapan 737 Max modeli ise iki ölümcül kazanın ardından Mart 2019'da dünya genelinde uçuşlardan men edilmiş, Kasım 2020'den itibaren bazı ülkeler uçuşuna tekrar izin vermeye başlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
ABD Kongresi'ne saldıranlar arasında hangi gruplar vardı?ABD Kongresi'ne saldıranlar arasında hangi gruplar vardı?
D-Smart müşteri hizmetleri numarası, şikayet ve destek hattıD-Smart müşteri hizmetleri numarası, şikayet ve destek hattı

En Çok Okunan Haberler

Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi

Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Çin'den DSÖ ekibinin ülkeye gelmesine yeşil ışık

Çin'den DSÖ ekibinin ülkeye gelmesine yeşil ışık

Endonezya'da yolcu uçağı kayboldu

Endonezya'da yolcu uçağı kayboldu

ABD Kongresi'ne saldıranlar arasında hangi gruplar vardı?

ABD Kongresi'ne saldıranlar arasında hangi gruplar vardı?

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın bir an önce görevden alınmasını istiyor

ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın bir an önce görevden alınmasını istiyor

ABD'de Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor

ABD'de Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.