Endonezya'da bir yolcu uçağı ile iletişim kesildi

Endonezya sivil havacılık yetkilileri, bir yolcu uçağı ile iletişimlerinin kesildiğini açıkladı.

SJ 182 uçuş numaralı uçak TSİ 07.40'ta radardan kayboldu.

Başkent Jakarta'dan kalkan Boeing 737-500 tipi uçak, Endonezya şirketi Sriwijaya Air'a ait.

Flightradar24 ve benzeri uçuş takip sitelerinde uçakla sinyal kesilmeden önceki son bir dakika içinde 10 bin fit (yaklaşık 3 bin metre) irtifa kaybettiği görülüyor.

Uçağın modeli Boeing 737 olsa da bu, şirketin sorunlu 737 Max modelinden farklı bir model. Flightradar24'a göre söz konusu uçak ilk uçuşunu 1994'te gerçekleştirmişti.

İlk ticari uçuşunu 2017'de yapan 737 Max modeli ise iki ölümcül kazanın ardından Mart 2019'da dünya genelinde uçuşlardan men edilmiş, Kasım 2020'den itibaren bazı ülkeler uçuşuna tekrar izin vermeye başlamıştı.

