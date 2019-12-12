Endonezya'da bulunan 44 bin yıllık mağara resmi, tarihin 'en eski hikâyesi' olabilir

Çizimin genişliği beş metreyi buluyor ve anoa adı verilen bir tür bizon ve Sulawesi'de bulunan türdeki yaban domuzlarını tasvir ediyor.

Mağaradaki duvar resmi en eskisi değil. Geçen yıl uzmanlar Güney Afrika'daki bir kaya parçasının üzerinde, 73 bin yıl önceye tarihlenen "insanoğulunun en eski çizimini" bulmuşlardı.

Grifitth'ten arkegolog Adam Brumm, duvar resmini ilk olarak iki yıl önce, Endonezya'daki bir arkeolog arkadaşı, mağara geçidine ulaşabilmek için bir incir ağacını eğdiğinde görmüştü.

Bazı araştırmacılar, duvar resminin tarihin en eski kayıtlı hikâyesi düşünüyor.

Duvar resminde, ellerinde mızraklar ve büyük olasılıkla ipler de tutan yarı insan, yarı hayvan yaratıklar bir bizonu avlarken görülüyor.

Endonezya'daki bir mağaranın duvarında bulunan duvar resminin 44 bin yıllık olduğu tespit edildi.

Yanlarında ise, insan gibi görünen, ancak kuyruk ve boynuzlu figürler bulunuyor.

Resmin bir kısmında, bir anoanın etrafı, ellerinde mızrak tutan bu insansı figürler tarafından sarılmış hade görülüyor.

Adam Brumm "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Yani, bu bölgedeki birkaç yüz duvar resmini görmüştüm, ancak hiç böyle bir avlanma sahnesine denk gelmemiştim." dedi.

Ancak diğer araştırmacılar, çizimde tek bir hikayenin anlatıldığı tezine soğuk bakıyor ve daha uzun bir sürede yapımı bitirilmiş bir dizi duvar resmine ait olabileceğini söylüyor.

Durham Üniversitesi'nden arkeolog ve duvar resmi uzmanı Paul Pettit "Bunun bir avlanma sahnesi olup olmadığı tartışmaya açık." dedi.

44 bin yaşında olduğunu nasıl biliyoruz?

Araştırma ekibi, resmin üzerinde zamanla oluşmuş "patlamış mısır" kireçtaşını analiz etti.

Mineraldeki radyoaktif uranyum yavaş yavaş çürüyüp, toryuma dönüşüyor. Dolayısıyla ekip, bu unsurlardaki farklı izotop düzeylerini ölçtü.

Sadece Sulawesi Adası'nda duvar resmi olan 242 mağara ve sığınak bulunuyor ve her yıl yeni eserler keşfediliyor.