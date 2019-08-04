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Endonezya'da büyük çaplı elektrik kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 21:23 | Son Güncelleme

Endonezya'da büyük çaplı elektrik kesintisi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da başkent Cakarta ve Cava Adası'nın bazı bölgelerinde, yaklaşık 10 milyon kişinin etkilendiği elektrik kesintisine gidildi.

Devlete ait elektrik şirketi PLN'nin sözcüsü Made Suprateka yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin büyük bir enerji santralinde bulunan gaz türbinindeki sorundan ve Cava'daki bir başka tesisteki arızadan kaynaklandığını belirtti.

Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 8 saat süren kesinti cep telefonu ve bankamatiklerin de arasında yer aldığı birçok hizmeti etkilerken, Cakarta'da yeni kullanıma sunulan metronun kapatılmasına da neden oldu.

Metro sistemini işleten şirketin sözcüsü Muhammad Kamal kesinti sırasında metroda kalan yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini söyledi.

Trafik lambalarının işlememesi de trafikte büyük aksamalara yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik kesintisi Endonezya PLN

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