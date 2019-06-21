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Endonezya'da çakmak fabrikasında yangın: 30 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

Endonezya'da çakmak fabrikasında yangın: 30 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bir çakmak fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bölge yetkilileri, adadaki Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Sambirejo köyünde çakmak fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yangın öncesinde fabrikada patlama sesi duyulduğu belirtilirken, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuğun olduğu bildirildi.

Fabrikadakilerden şu ana kadar kurtulan olmadığı bilgisini paylaşan yetkililer, cansız bedenlerin tahliye edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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