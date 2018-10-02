Endonezya'da can kaybı artıyor

Depremden üç gün sonra bir afetzede sağ olarak kurtarıldı.Endonezya'da şiddetli yer sarsıntıları ve Sulawesi adasının batı sahilini vuran deprem dalgasının en az bin 254 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği açıklandı. Çamur yıkıntıları ve enkaz altındaki depremzedelere ulaşmakta zorluk çektiklerini söyleyen bir Endonezya Kızıl Haç görevlisi, cesetleri çamura batarak taşımaya çalıştıklarını anlattı.
Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Üç gün önce deprem dalgalarının yüksek can kaybı ve maddi hasara yol açtığı Endonezya'nın Sulawesi adasında bir afetzede enkaz altından kurtarıldı. Sapri Nusin adlı Endonezyalının devlet dairelerinin bulunduğu binanın yıkıntıları altında üç gün mahsur kaldığı açıklandı. Kurtarma operasyonunun ardından yürüyebilecek durumda olduğunu, ancak çok susadığını söyleyen Nusin hastaneye kaldırıldı.
Deprem ve tsunamiden en çok etkilenen 350 bin nüfuslu Palu kentinde kitle mezarları kazılıyor. Ölü sayısının binleri bulmasından endişe ediliyor. Endonezya afet yardım kuruluşu doğal felaketin boyutlarının birkaç gün sonra ortaya çıkarılabileceğini duyurdu.
DW, dpa/AG, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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