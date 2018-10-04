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Endonezya’da cesetler kimlik tespiti yapılmadan gömülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:20 | Son Güncelleme

Endonezya’da cesetler kimlik tespiti yapılmadan gömülüyor

PALU (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölenlerin cesetleri, çürüme ve hastalık riski nedeniyle kimlik tespiti yapılmadan toplu mezarlara gömülüyor.

Endonezya’daki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin cesetleri, yeterli morg bulunmaması, çürüme ve hastalık riski sebebiyle toplu mezarlara gömülmeye başlandı. İlerleyen dönemde kimliklerinin belirlemesi amacıyla cesetlerden gömülmeden önce küçük parçalar alınıyor.

Cesetlerin toplandığı hastaneler, hijyen sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. Depremde yıkımın yoğun olduğu yerlerde cesetler nedeniyle etrafa ağır kokular yayılıyor. Yetkililer, bu alanlarda sağlıklı koşulları korumak amacıyla henüz bir çalışma başlatmadı.

Arama kurtarma çalışmaları ise donanımlı personel ve teknik ekipman eksikliğinden ağır bir şekilde yürütülüyor. Özellikle Palu’daki Petobo ve Balaroa bölgelerindeki enkazlarda binlerce kişi bulunduğu tahmin ediliyor.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Palu’da 1203, Donggala’da 144, Sigi’de 64, Parigi Moutong 12 ve Pasangkayu’da 1 kişi olmak üzere deprem bölgesinde ölü sayısının 1424’e çıktığını açıkladı.

Bölgedeki ağır yaralı sayısının 2 bin 549 olduğunu aktaran Nugroho, 141 noktaya yayılan 70 bin 821 depremzedeye yardım ulaştırılmaya devam edildiği bilgisini paylaştı.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar ise depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı. Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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ceset deprem Endonezya Palu

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