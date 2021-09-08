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Endonezya'da cezaevinde yangın: 41 ölü

08.09.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da kapasitenin üzerinde mahkumun tutulduğu bir cezaevinde yangın çıktı. Yangında 41 mahkum hayatını kaybetti.

Endonezya'da cezaevinde yangın: 41 ölü

Endonezya'da kapasitenin üzerinde mahkumun tutulduğu bir cezaevinde yangın çıktı. Yangında 41 mahkum hayatını kaybetti, sekizi ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.

Başkenti Cakarta yakınlarında bulunan Tangerang Hapishanesi'ndeki yangın yerel saatle 01:45'te çıktı.

Cezaevi personeli hızla binayı terk etti, aşırı kalabalık tahliye çabalarını zorlaştırdı.

Yangında yaşamlarını yitiren mahkumların bazıları ise hücrelerinde kilitli kaldı.

Bazı mahkumların cesetlerinin tanımlanamayacak kadar kötü durumda olduğu açıklandı.

EPA

Hayatını kaybeden mahkumlardan birinin Portekiz, diğerinin Güney Afrika vatandaşı olduğu duyuruldu.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İlk belirlemelere göre yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı bildiriliyor.

1972'de inşa edilen cezaevinin elektrik kablolarının o tarihten bu yana yenilenmediği ortaya çıktı.

Endonezya hükümetinin Eylül ayı verilerine göre, 600 kişi kapasiteli cezaevinde 2 binden fazla mahkum bulunuyor.

Cezaevinde 40 kişinin kalabileceği şekilde inşa edilen hücrelerin bazılarında 100'den fazla mahkumun kaldığı belirlendi.

Yangın sırasında ise cezaevinde sadece 15 güvenlik görevlisi görev yapıyordu.

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