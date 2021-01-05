Endonezya'da Çin aşısını ilk Devlet Başkanı yapacak

Aşı ilk olarak Devlet Başkanı'na yapılacak.260 milyon nüfuslu Endonezya'da koronavirüs aşılamasına gelecek hafta başlanacak. Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin'in verdiği bilgilere göre, aşılamada Çinli şirket Sinovac Biotech tarafından üretilen CoronaVac aşısı kullanılacak. Endonezyalıların aşı konusundaki çekincelerini gidermek için 13 Ocak'ta ilk olarak Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya aşı yapılacağı bildirildi. Aşının Endonezya vatandaşları için ücretsiz olacağı açıklandı.

CoronaVac aşısı Çin'de acil onay almış ve kullanılmaya başlanmıştı. Endonezya'ya şu ana kadar 3 milyon doz CoronaVac aşısı sevk edildiği, 45 milyon dozluk sevkiyatın ise Ocak sonuna kadar gönderilmesinin planlandığı belirtildi. Endonzeya AstraZeneca ve Novavax şirketlerinden de 100 milyon dozluk aşı sipariş etmişti.

Johns-Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Güney Asya'nın en kalabalık nüfuslu ülkesi Endonezya'da şu ana kadar 772 bin koronavirüs vakası kayda geçti; 23 bin kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.