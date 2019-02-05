Endonezya'da ''Çin Yeni Yılı'' kutlamaları

CAKARTA (AA) - Endonezya yaşayan Çinliler, "Çin Yeni Yılı"nı kutluyor.
12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi’ne göre Köpek Yılı’nı geride bırakarak Domuz Yılı’na girmenin heyecanını yaşayan Endonezyalı Çinliler, başkent Cakarta'daki Budist tapınağı Wihara Dharma Bhakti'de yeni yılın sağlık, bereket ve şans getirmesi için dua etti.
Tapınak, Çin kültürü ile bağdaşan "şans ve bereketin sembolü" kırmızı renkte flama ve afişlerle donatılırken, ziyaretçiler yaktıkları tütsülerin dumanıyla bedenlerinin yanı sıra kişisel eşyalarını kutsadı.
Tapınağı ziyaret eden 20 yaşındaki Fani Tetania, ‘’Çin Yeni Yılı’nı (Imlek) kutluyoruz. Geleneklerimize göre buraya dua etmeye geldim. Umarım bu yıl daha başarılı ve daha iyi bir insan oluruz.’’ dedi.
Yeni yılda aile bireyleriyle yemek yemenin önemli olduğunu söyleyen Rico Saputra da yeni yılın herkese huzur, sağlık ve iyi şans getirmesini dilediği.
Ülkede 5 Şubat, Çin Yeni Yılı dolayısıyla resmi tatil ilan edilirken, Cakarta, Manado, Palembang, Solo, Semarang ve Surabaya gibi bazı kentlerde yeni yıl etkinlikleri düzenlenecek.
Endonezya'da 250 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturan Çinlilerin gelenek ve göreneklerini kapsayan yeni yıl kutlamalarına yerel dilde “Imlek" adı veriliyor.
Çinlilerin kullandığı geleneksel ay takvimine göre, takvimde yer alan 12 hayvanın ismi farklı yıllara veriliyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşı her sene farklılık gösteriyor. Takvimin 12. hayvanı olan Domuz Yılı'nı gelecek yıl takvimin ilk hayvanı olan Fare Yılı takip edecek.
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