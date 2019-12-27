Endonezya'da Çin’in Uygurlara yönelik politikaları protesto edildi

Gösterinin organizatörlerinden FPI üyesi Slamet Maarif yaptığı konuşmada, Uygurların hapishanelerde işkence gördüğünü ve dini ibadetlerini yerine getirmekte özgür olmadıklarını vurguladı.

Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı büyükelçiliğin giriş ve çıkış kapılarına barikatlar konulurken, elçilik bölgesindeki yollar da gösteri nedeniyle geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

"Çin'i boykot et", "Müslüman Uygurlara yönelik soykırımı durdur", "Uygurlar ile beraberiz" ve "Uygurları kurtarın" pankartları taşıyan eylemciler, Çin hükümetinin Uygurlara yaptığı zulme tepki göstererek, ''Komünist Çin'' ve ''Terörist Çin'' şeklinde slogan attı.

Maarif ayrıca, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşanan olayların uluslararası soruşturmaya açılmasını ve İslam İşbirliği Teşkilatının da (İİT) bölgedeki insan hakları ihlallerini soruşturma amaçlı ekip oluşturmasını talep ettiklerini kaydetti.

Uygurlara destek amaçlı Bekasi kentinden gösteriye katıldığını söyleyen 28 yaşındaki Fahrul Akbar, ''Müslüman Uygur kardeşlerimiz, Çin zulmü altında. Endonezyalı Müslümanlar olarak dayanışmamızı göstermek amaçlı buradayız.'' dedi.

Endonezya hükümetinin şu ana kadar bu zulmün durdurulması konusunda herhangi bir adım atmadığını vurgulayan Akbar, Endonezya’nın Uygurlara destek olmasını istediklerini dile getirdi.

Gösteriye başkentten katılan 45 yaşındaki Hendri Baharuddin Salim de ''İnsan olarak, Müslüman olarak Uygur kardeşlerimiz için duyduğumuz endişe nedeniyle buradayız. Çin’de zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimiz için bir şeyler yapmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Salim, Endonezya hükümetinin, Uygurlara yapılan zulmün durdurulması için Çin’e baskı yapmasını umduğunu kaydetti.

Bu arada şiddetli yağmura rağmen eylemlerine devam eden grup, yağmur altında cemaatle kıldıkları ikindi namazı ve Uygurlar için yaptıkları dua sonrası dağıldı.

