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  4. Endonezya'da Çin’in Uygurlara yönelik politikaları protesto edildi

Endonezya'da Çin’in Uygurlara yönelik politikaları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

Endonezya'da Çin’in Uygurlara yönelik politikaları protesto edildi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı politikaları protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Başkent Cakarta'da, İslam Savunucuları Cephesi (FPI) adlı örgütün, cuma namazı sonrası Çin’in Cakarta Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı.

"Çin'i boykot et", "Müslüman Uygurlara yönelik soykırımı durdur", "Uygurlar ile beraberiz" ve "Uygurları kurtarın" pankartları taşıyan eylemciler, Çin hükümetinin Uygurlara yaptığı zulme tepki göstererek, ''Komünist Çin'' ve ''Terörist Çin'' şeklinde slogan attı.

Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı büyükelçiliğin giriş ve çıkış kapılarına barikatlar konulurken, elçilik bölgesindeki yollar da gösteri nedeniyle geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

Gösterinin organizatörlerinden FPI üyesi Slamet Maarif yaptığı konuşmada, Uygurların hapishanelerde işkence gördüğünü ve dini ibadetlerini yerine getirmekte özgür olmadıklarını vurguladı.

Çin hükümetinden Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini durdurmasını istediklerini aktaran Maarif, Uygurlar konusunda aktif eylemde bulunmayan Endonezya hükümetini de kınadıklarını belirtti.

Maarif ayrıca, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşanan olayların uluslararası soruşturmaya açılmasını ve İslam İşbirliği Teşkilatının da (İİT) bölgedeki insan hakları ihlallerini soruşturma amaçlı ekip oluşturmasını talep ettiklerini kaydetti.

Uygurlara destek amaçlı Bekasi kentinden gösteriye katıldığını söyleyen 28 yaşındaki Fahrul Akbar, ''Müslüman Uygur kardeşlerimiz, Çin zulmü altında. Endonezyalı Müslümanlar olarak dayanışmamızı göstermek amaçlı buradayız.'' dedi.

Endonezya hükümetinin şu ana kadar bu zulmün durdurulması konusunda herhangi bir adım atmadığını vurgulayan Akbar, Endonezya’nın Uygurlara destek olmasını istediklerini dile getirdi.

Gösteriye başkentten katılan 45 yaşındaki Hendri Baharuddin Salim de ''İnsan olarak, Müslüman olarak Uygur kardeşlerimiz için duyduğumuz endişe nedeniyle buradayız. Çin’de zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimiz için bir şeyler yapmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Salim, Endonezya hükümetinin, Uygurlara yapılan zulmün durdurulması için Çin’e baskı yapmasını umduğunu kaydetti.

Bu arada şiddetli yağmura rağmen eylemlerine devam eden grup, yağmur altında cemaatle kıldıkları ikindi namazı ve Uygurlar için yaptıkları dua sonrası dağıldı.

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