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Endonezya'da dang hummasına karşı balıklı çözüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

Başkent Cakarta'da dang humması vakalarını önlemek amacıyla su kanallarına Betta balıkları bırakıldı

CAKARTA (AA) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, artan dang humması vakalarını önlemek amacıyla sivrisinek larvası tüketen Betta balıkları su kanallarına bırakıldı.

Republika gazetesinin haberine göre, Kuzey Cakarta Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Mevlana Hakim, artan dang humması vakalarını engellemek amacıyla bölgelerindeki su kanallarına sivrisinek larvalarını yiyen Betta (kavgacı siyam) balıkları bıraktıklarını belirtti.

Ülkenin içinde olduğu yağışlı dönemde çoğalan sivrisinekler aracılığıyla dang hummasında artış olduğunu vurgulayan Hakim, sivrisineklerin su birikintileri ve su kanallarında hızlı bir şekilde üreyerek çevreye yayıldıklarını ifade etti.

Sivrisinek larvalarını azaltmak amacıyla Betta balıklı çözümlerinin yanı sıra ev ve sokakları ilaçlama çalışması yaptıklarını dile getiren Hakim, yağış sonrası sivrisineklerin üreyebileceği su birikintilerini önlemenin de önemli olduğunu kaydetti.

- Dang hummasından en az 176 kişi öldü

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, yılbaşından bu yana ülke genelinde 16 bin 692 dang humması vakası görüldüğünü ve şu ana kadar en az 176 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakası görülüyor.

Endonezya'da dang hummasından 2016'da bin 598, 2017'de 493 kişi hayatını kaybetti.

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betta balık dang humması Endonezya kuzey cakarta

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