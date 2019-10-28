HABER

Endonezya'da DEAŞ bağlantısı şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Endonezya'da DEAŞ bağlantısı şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre Ulusal Emniyet Sözcüsü Asep Adi Saputra, Batı Cava eyaletinin Depok, Bogor ve Bekasi bölgelerinde terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını bildiren Saputra ayrıca, şüphelilerin mart ayında eyaletteki Ciremai Dağı’nda askeri eğitime tabi tutulduğunun belirlendiğini ifade etti.

Saputra, operasyonlarda kimyasal sıvı, bıçak ve ok gibi çeşitli saldırı malzemelerinin ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.

Eski Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto'nun 10 Ekim'de Banten eyaletinde bıçaklı saldırıya uğramasının ardından çeşitli bölgelerdeki operasyonlarda 36 terör şüphelisi yakalanmıştı. Wiranto’ya saldırı düzenleyenlerin JAD üyesi olduğu açıklanmıştı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıAntalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Cava eyaleti DEAŞ bağlantılı Endonezya gözaltı şüpheli Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

Malatyalılar ve Adıyamanlılar birbirine girmişti! Yetkililerden yardım istediler

Malatyalılar ve Adıyamanlılar birbirine girmişti! Yeni gelişme

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

2 yaşındaki çocuk 3 gündür kuyudan kurtarılmayı bekliyor

2 yaşındaki çocuk 3 gündür kuyudan kurtarılmayı bekliyor

Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangını

Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.